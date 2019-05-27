В детсадах Лабытнанги малышам выдают индивидуальные карты развития способностей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-27T10:23:44+03:00

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В детских садах Лабытнанги у малышей выявляют таланты. В дошкольных учреждениях «Ромашка» и «Снежинка» прошли собрания родителей. Воспитанники средних групп в феврале - апреле участвовали в мониторинге по выявлению потенциальных способностей.

В мае результаты мониторинга были обобщены, и родители получили индивидуальные карты развития таланта своих детей. Теперь предлагается выбрать дальнейший образовательный маршрут: специализированная образовательная программа, направленная на развитие конкретных способностей ребенка, или общеразвивающая программа дошкольного образования.

В рамках проекта в детсаду «Улыбка» будут открыты две специализированные группы: в первой дети будут обучаться по программе музыкального развития, во второй предусмотрены две подгруппы. Одна для детей, которые проявляют способности к хореографии, другая - для будущих художников.

В детсаду «Снежинка» откроется спортивная старшая группа. Специализироваться будут по баскетболу, футболу, волейболу, хоккею, фигурному катанию, плаванию. В «Ромашке» ждут детей, проявляющих способности в познавательной деятельности, почемучек и всезнаек.

Образовательные программы будут реализовываться с участием педагогов Детской школы искусств и Спортшколы. До 15 августа родителям предстоит определиться с образовательной программой, сообщает администрация Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU