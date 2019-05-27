В Ноябрьске пожарные проверят состояние гидрантов и водоемов

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-27T10:00:33+03:00

Нарушения из года в год одни и те же

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В Ноябрьске началась весенняя операция «Водоисточник». Сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона совместно со специалистами «Энерго-Газ-Ноябрьск» и представителями объектов оценят состояние гидрантов и водоемов, которые находятся на обслуживаемых территориях.

Практика показывает, что нарушения из года в год одни и те же – отсутствие подъездов к пожарным водоисточникам, отсутствие указателей или невозможность пожарной машины подъехать к гидранту, так как место уже занято припаркованными личными автомобилями.

Запасов воды в пожарной автоцистерне хватает на несколько минут тушения. В первые минуты тушения пожара необходимо подключиться на водоснабжение из ближайших гидрантов и любые перебои в работе пожарных гидрантов могут дорого обойтись.

Всего в городе расположено 566 пожарных гидрантов, еще 375 располагаются на промзоне. Два раза в год дежурные караулы Ноябрьского пожарно-спасательного гарнизона проверяют систему наружного противопожарного водоснабжения, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU