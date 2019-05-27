Ямальские спасатели обнаружили тело утонувшего охотника

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-27T09:30:22+03:00

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В Лабытнанги выясняют обстоятельства гибели охотника на реке Обь. Началась доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме.

По предварительным данным следствия, несчастный случай произошел в ночь с 24 на 25 мая. Трое местных жителей, употребив алкоголь выехали на моторной лодке по реке Обь на открытие весеннего сезона охоты. В пяти 5 километрах от посёлка Октябрьский в протоке Выл-Посл судно опрокинулось. Все оказались в воде. Двоих удалось спасти. Тело третьего обнаружили сотрудники Ямалспаса.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU