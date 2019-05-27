2019-05-27T09:10:07+03:00
Происшествия

На Ямале мальчик, нырнув в школьный бассейн, получил серьезные травмы

С учреждения взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей
Анна Полякова
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Образовательному учреждению в Ямальском районе придется раскошелится после инцидента, в котором школьник получил серьезную травму. Прокуратура провела проверку соблюдения прав учащихся «Ямальской школы-интерната имени Василия Давыдова».

Выяснилось, что в феврале 2019 года воспитанник учебного заведения на уроке физкультуры прыгнул в бассейн. Нырнув, он ударился о его дно. Травмы расценили как тяжкий вред здоровью. Мальчик был вынужден пройти лечение в больнице.

- Причиненные несовершеннолетнему физические и нравственные страдания явились основанием для обращения прокурора района в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

В результате требования ведомства были удовлетворены. С учреждения взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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