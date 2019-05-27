В Новом Уренгое внедорожник врезался в опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 08:52 2019-05-27T08:53:35+03:00

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В Новом Уренгое на улице Захаренкова произошла авария 26 мая около 2 часов ночи. Mercedes ML врезался в металлическую опору ЛЭП. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, не установленный водитель внедорожника не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия, особенности и состояние транспортного средства – в результате не справился с управлением. Пострадал в ДТП пассажир, он был госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 1986 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 216 травмированы, в их числе 27 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU