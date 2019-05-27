Паромы на переправе через Обь вернулись к работе в штатном режиме
Сегодня, 27 мая, на главной переправе Ямала работают шесть паромов. Напомним, на прошлой неделе непогода внесла коррективы в расписание судов. Снегопады парализовали практически весь транспорт в регионе. Паромы по маршруту «Салехард – Лабытнанги» ходили с перебоями.
Первый паром в этом сезоне между начал работу 23 мая. Однако на следующий день из-за метели в Салехарде были отменены авиарейсы и закрыта переправа, а в школах объявлены актировки.
Еще накануне в полдень было приостановлено их движение через Обь из-за усиления ветра. Ближе к вечеру погода нормализовалась и паромы возобновили работу.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046
ИСТОЧНИК KP.RU