2019-05-27T10:03:03+03:00
Общество

Паромы на переправе через Обь вернулись к работе в штатном режиме

На маршруте работают шесть судов
Анна Полякова
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Паромы на переправе через Обь вернулись к работе в штатном режиме Фото: департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПаромы на переправе через Обь вернулись к работе в штатном режиме Фото: департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Сегодня, 27 мая, на главной переправе Ямала работают шесть паромов. Напомним, на прошлой неделе непогода внесла коррективы в расписание судов. Снегопады парализовали практически весь транспорт в регионе. Паромы по маршруту «СалехардЛабытнанги» ходили с перебоями.

Первый паром в этом сезоне между начал работу 23 мая. Однако на следующий день из-за метели в Салехарде были отменены авиарейсы и закрыта переправа, а в школах объявлены актировки.

Еще накануне в полдень было приостановлено их движение через Обь из-за усиления ветра. Ближе к вечеру погода нормализовалась и паромы возобновили работу.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046

ИСТОЧНИК KP.RU

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