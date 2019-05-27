Жителя Ноябрьска суд обязал пройти лечение

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-27T08:09:37+03:00

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В Ноябрьске суд возложил обязанность на признанного виновным автомобилиста пройти лечение. В поле зрения полиции водитель попадал не первый раз.

В прошлый раз наказанием для него стали административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Однако мужчина должных выводов для себя не сделал и вновь пьяным сел за руль автомобиля.

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения на него завели уже уголовное дело.

Во время предварительного расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Тогда выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством – наркоманией, нуждается в лечении от наркотической зависимости и медико-социальной реабилитации, при этом противопоказаний для лечения не выявлено.

В итоге приговором Ноябрьского городского суда виновному назначили наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, ему придется пролечиться от наркомании и медико-социальную реабилитацию, контроль за исполнением которой будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU