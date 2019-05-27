2019-05-27T05:44:11+03:00
Общество

Погода на Ямале 27 мая: потеплеет до +13 градусов

Местами пройдет дождь
Анна Полякова
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В понедельник, 27 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +2 градуса, пасмурно, днем пройдет дождь. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Надыме +9 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 3 м/с.

В Губкинском +11 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер юго-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, в основном пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер юго-западный 6 м/с.

В Муравленко +11 градусов, пасмурно, дождь, южный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +1 градус, пасмурно, в первой половине дня пройдет снегопад, который после обеда сменится дождем, ветер северо-восточный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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