2019-05-26T16:09:48+03:00
Общество

В Ноябрьске дан старт проекту «РИТМ»

Горожане пришли на открытие несмотря на непогоду
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске дан старт проекту «РИТМ». Фото с сайта администрации города НоябрьскВ Ноябрьске дан старт проекту «РИТМ». Фото с сайта администрации города Ноябрьск
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«РИТМ» поможет реализовать идеи ноябрян, направленные на создание в городе комфортных условий для жизни – детских и спортивных площадок, автостоянок, парков и скверов, обустройство мест для выгула собак. Об этом заявляет администрация Ноябрьска.

Сегодня, 26 мая, на площади у городского фонтана был дан старт проекту. На открытие пришло много горожан.

На площадку у сцены вышли восемь команд – участников интерактивной игры «Город, который построим мы». Ведущие вынесли карту Ноябрьска, состоящую из восьми частей. Задача команд – преобразить свою часть так, чтобы на ней появились в виде макетов новые интересные объекты. В палатках-шатрах для участников были приготовлены различные материалы для использования в работе.

Пока команды были заняты делом остальные горожане могли послушать песни, а еще посетить тематические площадки - «Умник – парк», «Кузница», где имели возможность выковать монетку, ответить на вопросы викторины, посвященной истории Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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