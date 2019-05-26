2019-05-26T15:53:32+03:00
Общество

На Ямале предприниматели из сферы услуг, торговли, ремонта и транспорта стали богаче

Округ старается упростить доступ к финансовым ресурсам
Алена Кульмухаметова
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На Ямале предприниматели из сферы услуг, торговли, ремонта и транспорта стали богаче. Фото с сайта правительства ЯНАОНа Ямале предприниматели из сферы услуг, торговли, ремонта и транспорта стали богаче. Фото с сайта правительства ЯНАО
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День российского предпринимательства отмечается 26 мая. Он является одним из самых молодых профессиональных праздников.

По данным правительства ЯНАО, в округе в малом и среднем бизнесе работают более 18 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. Коммерсанты округа – работодатели для 57 тысяч жителей региона.

Больше всего предприниматели округа заняты в торговле, ремонте транспорта и в сфере услуг, совокупный оборот их бизнеса в 2018 году вырос почти на 2% и составил 191,2 млрд рублей, на 5% выросли налоговые отчисления – до 2,13 млрд рублей.

Ямальские бизнесмены пользуются существенными налоговыми льготами и пониженной ставкой на аренду имущества.

Ежегодно из окружного бюджета и из бюджетов муниципальных образований на поддержку бизнеса выделяется более 500 млн рублей в виде грантов и субсидий.

В интернете созданы профильные группы в социальных сетях и инвестиционный портал, где предприниматели могут узнать о способах поддержки и бизнес-мероприятиях в округе. Запущен, работает единый номер поддержки: 88003500089.

Округ старается упростить доступ к финансовым ресурсам – документы на получение финансовой поддержки можно подать через МФЦ, там же запросить все необходимые справки.

С 2013 года на Ямале проводится конкурс молодёжных бизнес-проектов «Своё дело», ставший стартовой площадкой для 400 молодых предпринимателей арктического региона. Ежегодный грантовый фонд конкурса – 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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