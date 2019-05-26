На переправе «Салехард-Лабытнанги» остановили движение паромов

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-26T13:14:24+03:00

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С утра 26 мая переправа между Салехардом и Лабытнангами работала в обычном режиме. Однако, поднявшийся в полдень сильный ветер, нарушил движение паромов.

В связи с усилением ветра паромы Салехард - Лабытнанги прекратили выполнение рейсов и встают на стороне Лабытнанги. Информация о работе паромов, круглосуточно: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046

По информации МЧС России ЯНАО, реки округа продолжают освобождаться ото льда. Так, по состоянию на полдень 26 мая голова ледохода по реке Обь находится в районе села Салемал Ямальского района. Динамика за сутки около 30 км. На реке Надым - чисто. Ледоход вышел в Обскую губу.

Голова ледохода по реке Таз находится выше села Толька Красноселькупского района. Динамика за сутки около 20 км. Голова ледохода по реке Пур находится в районе города Тарко-Сале Пуровского района. Динамика за сутки около 35 км.

ИСТОЧНИК KP.RU