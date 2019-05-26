В Салехарде дорожники продолжают устранять последствия снегопада

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-26T10:25:07+03:00

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Дорожные службы Салехарда продолжают ликвидировать последствия снегопада. Так, 25 мая с 20.00 было выведено на линию четыре единицы спецтехники, которые продолжали устранять последствия снегопада всю ночь.

Дорожники расчищали улицы и формировали снежные валы для последующего вывоза. В 5 часов утра к ним присоединилась остальная снегоуборочная техника и самосвалы для погрузки и вывоза снега, сформированного при патрульной очистке. По состоянию на 8 утра в городе работает 14 единиц техники. В первую очередь расчищают маршруты движения общественного транспорта, остановочные комплексы, тротуары и пешеходные переходы. При необходимости отдельные участки улично-дорожной сети обрабатывают противогололедными материалами.

В первую очередь расчищают маршруты движения общественного транспорта. Фото с сайта администрации города Салехард

Водителей администрация города просит быть соблюдать скоростной режим и не оставлять машины вдоль дорог, на обочинах во время предстоящей уборки улично-дорожной сети.

Добавим, что по прогнозам синоптиков сегодня, 26 мая на территории города днём без осадков. Завтра ожидаются вновь небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU