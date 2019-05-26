СЕГОДНЯ 07:12 2019-05-26T07:12:53+03:00

Погода на Ямале 26 мая: сильный ветер и осадки. Фото из группы "Лабытнанги Info" из соцсети ВКонтакте

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В воскресенье на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа сохранится ветер до 21 метров в секунду и похолодает.

В Ноябрьске и Муравленко переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днём составит +3 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой снег, температура воздуха днём составит 0, +1 градус. Ветер до 11 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днём составит -1 градус, ветер до 10 метров в секунду.

В Новом Уренгое пасмурно, небольшой снег, температура воздуха днём составит -1 градус, ветер до 13 метров в секунду.

В Надыме пасмурно, снег с дождем, температура воздуха днём составит +2 градуса, ветер до 15 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха днём составит -2 градуса, ветер до 20 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, без осадков, температура воздуха днём составит 0, +1 градус, ветер до 12 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днём составит +2 градуса, ветер до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU