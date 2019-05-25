Лучшего пожарного Ямала выберут в Ноябрьске
В Ноябрьске с 3 по 7 июня пройдёт региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный» в Ямало-Ненецком автономном округе.
По информации городской администрации, в нём примут участие работники лесопожарных организаций.
Лесные огнеборцы должны будут подтвердить теоретические знания техники безопасности и методов тушения пожаров, а также выполнить несколько практических заданий.
По общим результатам соревнований выявят трёх лучших специалистов. Отметим, что дополнительно учреждена премия и самому молодому участнику соревнований: возраст до 23 лет, стаж работы не более трёх лет.
Победитель конкурса представит автономный округ на всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесной пожарный – 2019», который пройдет со 2 по 5 сентября в посёлке Софрино Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU