В Тарко-Сале именитые спортсмены провели массовую зарядку

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-25T12:28:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу 25 мая в городе Тарко-Сале на стадионе Пуровской районной спортивной школы «Авангард» утром известные спортсмены провели массовую зарядку для пуровчан.

Участие в ней приняли более 600 человек. На стадион пришли воспитанники спортшкол, представители профсоюзных организаций и любители здорового образа жизни.

В департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа напомнили, что в 2017 году в России стартовал спортивно-социальный проект «СпортКоманда – спорт, здоровье, успех!». Широкую поддержку акция получила со стороны руководства главного спортивного канала Матч-ТВ. Всероссийская акция объединяет всех поклонников спорта и приверженцев здорового образа жизни.

По инициативе организаторов «СпортКоманды России» и федеральной программы «Трезвая Россия» в майские праздники этого года стартовала Всероссийская акция «Эстафета зарядок». В своем городе звёзды спорта проводят массовые занятия по физкультуре со всеми желающими и передают эстафету в другие регионы страны. В акции уже приняли участие жители Махачкалы, Сочи и Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU