Рыба на озере Янтарное в Надыме погибла от недостатка кислорода
Лаборанты из Научного центра изучения Арктики, прибыли на озеро «Янтарное-2», и отобрали пробы на химический анализ воды по всем озёрам.
Причиной тому послужил пост надымчанки в соцсетях с фотографиями массовой гибели рыбы в водоёме. Как сообщают специалисты, в полевых условиях провели исследование растворенного кислорода в воде.
Оказалось, что кислорода всего 0,88 - 0,97 мг/л. Это гораздо ниже предельно-допустимых норм. В воде водоемов в любой период года до 12 часов дня концентрация растворённого кислорода должна быть не менее 4 мг/л. Для рыбохозяйственных водоемов норма установлена 6 мг/л (для ценных пород рыбы) либо 4 мг/л (для остальных пород). Уменьшение концентрации кислорода до 2 мг/л вызывает массовую гибель рыб и других гидробионтов".
Специалисты заявляют, что на озере «Янтарное» случился классический замор, нередко возникающий в северной части Западной Сибири вследствии позднего наступления весны.
Но есть и плюсы: благодаря мору ершей, возможно, в ближайшее время появится щука.
ИСТОЧНИК KP.RU