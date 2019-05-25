2019-05-25T11:08:46+03:00
Общество

Рыба на озере Янтарное в Надыме погибла от недостатка кислорода

Замор случился из-за поздней весны
Алена Кульмухаметова
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Рыба на озере Янтарное в Надыме погибла от недостатка кислорода. Фото с соцсети ВКонтактеРыба на озере Янтарное в Надыме погибла от недостатка кислорода. Фото с соцсети ВКонтакте
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Лаборанты из Научного центра изучения Арктики, прибыли на озеро «Янтарное-2», и отобрали пробы на химический анализ воды по всем озёрам.

Причиной тому послужил пост надымчанки в соцсетях с фотографиями массовой гибели рыбы в водоёме. Как сообщают специалисты, в полевых условиях провели исследование растворенного кислорода в воде.

Оказалось, что кислорода всего 0,88 - 0,97 мг/л. Это гораздо ниже предельно-допустимых норм. В воде водоемов в любой период года до 12 часов дня концентрация растворённого кислорода должна быть не менее 4 мг/л. Для рыбохозяйственных водоемов норма установлена 6 мг/л (для ценных пород рыбы) либо 4 мг/л (для остальных пород). Уменьшение концентрации кислорода до 2 мг/л вызывает массовую гибель рыб и других гидробионтов".

Специалисты заявляют, что на озере «Янтарное» случился классический замор, нередко возникающий в северной части Западной Сибири вследствии позднего наступления весны.

Но есть и плюсы: благодаря мору ершей, возможно, в ближайшее время появится щука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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