СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-25T08:59:02+03:00

В полдень безработных ямальцев ждут в главной библиотеке Салехарда. Фото с сайта правительства ЯНАО

С собой нужно принести резюме

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Служба занятости населения ЯНАО приглашает всех желающих 25 мая с 12.00 до 15.00 в Национальную библиотеку округа на мероприятие «РАБОТА – ЕСТЬ!»

Как сообщает портал правительства Ямала, в его рамках запланированы экспресс-собеседования с представителями отделения пенсионного фонда на вакансии специалистов в сфере юриспруденции, экономики, бухгалтерского учёта и информационных технологий.

Также будет формироваться кадровый резерв в Межрайонную налоговую инспекцию по профессии налоговый инспектор, в управление полиции и в ОАО «Салехардский речной порт» по профессиям инженер, судоводитель, электрик, сварщик.

Кроме того, на специализированных площадках пройдут тренинги личностного роста: «Как искать и находить работу», «Работа будущего. SMM. Продвижение в Интернете». В ходе практического обучения предусмотрены мастер-классы по составлению резюме и презентации себя во всемирной паутине и, в частности, с помощью социальных сетей.

Для определения правильности выбора профессии желающие смогут пройти профориентационное тестирование. Также будет организован консультационный пункт по вопросам занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU