На Ямале открыт сезон охоты на водоплавающую дичь

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-25T07:58:56+03:00

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Документы, наличие спасательных средств, разрешений на охоту и рыбалку и еще ряд манипуляций должны провести охотники до того, как выедут на природу. Сегодня, 25 мая, на Ямале старутет сезон охоты на водоплавающую дичь.

Как сообщает МЧС России по ЯНАО, навигация на Ямале, как правило, совпадает с открытием весенней охоты на водоплавающую дичь. В это время, истосковавшиеся по водным прогулкам и походам судоводители - спешат спустить на воду свои плавсредства и отправиться бороздить просторы водной глади ямальских рек, проток и соров, зачастую забывая, или просто игнорируя правила пользования маломерными судами на водных объектах.

Перед тем как выехать на охоту и рыбалку, необходимо проверить наличие необходимых документов, спасательных средств, работы приборов и комплектации оборудования своих судов в соответствии с нормами комплектации.

Судоводителям напоминают о необходимости прохождения обязательного освидетельствования маломерных судов, без которого эксплуатация этих самых судов запрещена. Каждому судоводителю, до начала навигации, необходимо заглянуть в судовой билет своего маломерного судна, в раздел «Отметка о прохождении ежегодного технического освидетельствования на годность к плаванию» и убедиться, что с даты последнего освидетельствования не прошло более пяти лет.

Также не лишним будет проверить и удостоверение на право управления маломерным судном, а именно дату выдачи и дату, до которой это удостоверение действительно.

ИСТОЧНИК KP.RU