СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-25T06:59:39+03:00

Погода на Ямале 25 мая: снегопады и дождь. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В субботу 25 мая на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа сохранится сильный ветер с порывами до 21 метров в секунду и придёт очередное похолодание. На северо-западной части округа ожидаются снегопады, местами с дождем, на юго-востоке сильных осадков не ожидается.

В Ноябрьске и Муравленко переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём около +5 градусов. Ветер юго-западный 9-16 метров в секунду.

В Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность, без осадков. Температура днём составит около +2 градусов. Ветер юго-западный 9-16 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой снег. Температура около -1 градуса. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду.

В Новом Уренгое переменная облачность, небольшой снег. Температура днём около -1 градуса. Ветер юго-западный 11-17 метров в секунду.

В Надыме пасмурно, небольшой снег. Температура днём около 0 градусов. Ветер юго-западный 10-17 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги также пасмурно, сильный снег. Температура воздуха днём составит около -2 градусов. Ветер северо-западный 10-21 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, снег. Температура днём около 0 градусов. Ветер северо-западный 9-18 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, утром снег, вечером дождь. Температура днём около составит +2 градусов. Ветер западный 6-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU