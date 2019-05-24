2019-05-24T16:02:04+03:00
Экономика

Для ямальских кочевников на самое необходимое выделят 138 миллионов рублей

В Салехарде обсудили меры господдержки
Анна Полякова
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Для ямальских кочевников на самое необходимое выделят 138 миллионов рублей Фото: yanao.ruДля ямальских кочевников на самое необходимое выделят 138 миллионов рублей Фото: yanao.ru
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На обеспечение ямальцев, ведущих традиционный кочевой образ жизни, товарами первой необходимости выделят 138 миллионов рублей. В ближайшие три года потребность коренных жителей в спутниковой связи будет удовлетворена, сообщает правительство Ямала.

Стабильное социально-экономическое развитие в сфере интересов коренных северян обсуждали 24 мая на рабочем совещании с участием руководителей и представителей профильных департаментов и заместителей глав администраций муниципалитетов под председательством вице-губернатора ЯНАО.

Меры господдержки кочевникам, которые ведут традиционный образ жизни, реализуются на окружном уровне. Так, действует стандарт материальной обеспеченности тундровиков. В 2019 году выделят более 138 млн руб.

- Эти средства направляются в муниципальные образования для приобретения товаров первой необходимости кочевникам – это чумы и комплектующие к ним, печи, брезент, сукно, сетематериалы, медицинские аптечки и многое другое. Такой системы государственного обеспечения коренных малочисленных народов нет ни в одном другом регионе России, - отметила вице-губернатор Ирина Соколова.

В рамках улучшения механизма госпомощи для пяти тысяч семей увеличили выплату на покупку горючего для мини-электростанций. Также коренным жителям выделят больше средств на приобретение нюков и шестов.

Кроме того, в течение года планируется приобрести 300 спутниковых телефонов для семей кочевников. В ближайшие три года планируют полностью удовлетворить потребность коренных жителей в спутниковой связи.

В текущем году перечень предметов, входящих в региональный стандарт будет совершенствоваться, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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