Жителя Ноябрьска зарезала малознакомая гостья

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-24T15:26:56+03:00

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Жительницу Ноябрьске подозревают в убийстве мужчины. На нее завели уголовное дело. По данным следствия, кровавая расправ произошла 23 мая. Житель города пригласил к себе домой двух ранее незнакомых ему молодых женщин, с которыми познакомился около магазина.

Во время посиделок компания активно выпивала. В какой-то момент между гостьями и хозяином произошел конфликт. Тогда 21-летняя женщина схватила нож и смертельно ранила его.

- Она нанесла мужчине несколько ударов в жизненно важные органы. От телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО

Подозреваемая задержана, следствие устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU