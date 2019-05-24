В Тюмени для ямальских пенсионеров открыли «Школу серебряного возраста»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-24T15:14:50+03:00

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В Тюменской области начала работу «Школа серебряного возраста». Ее организовали в представительстве ЯНАО для пенсионеров и ветеранов, переехавших на постоянное жительство из ямальских городов и посёлков в областной центр.

Проект направлен на социальную адаптацию, повышение уровня знаний положений российского законодательства. Кроме того, по мнению организаторов, программа поможет пенсионерам сохранить и продлить социальную активность старшего поколения. С учётом пожеланий представителей ямальских землячеств первое занятие посвятили защите прав потребителей.

Вместе со слушателями школы рассмотрели конкретные жизненные ситуации, дали разъяснения по каждому вопросу.

Ямальцам «серебряного возраста» вручили памятки с информацией о госорганах, с указанием адресов и контактных телефонов, куда они могут обратиться в случае получения некачественных товаров или услуг. Организаторы школы обсудили наиболее актуальные темы, которые необходимо рассмотреть на занятиях. Следующая встреча состоится в июле и будет посвящена вопросам соцзащиты ямальцев старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU