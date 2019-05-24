2019-05-24T14:51:24+03:00
Общество

Майская метель не повлияла на начало экзаменов в Салехарде

Все девятиклассники явились в назначенное время
Анна Полякова
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В Салехарде 24 мая проходил первый экзамен выпускников 9 классов школ города – по английскому языку, письменная часть. Метель, сугробы и сильный ветер не помешали всем заявленным участникам государственной итоговой аттестации явиться на первый экзамен вовремя.

Он стартовал в 10.00 в пункте проведения экзамена на базе первой школы Салехарда. Экзамен по иностранному языку состоит из обязательных письменной и устной частей. Письменная часть пройдет в первый экзаменационный день - 24 мая, вторая – 25 мая. Английский язык – предмет «по выбору», в нем принимают участие 72 человека.

Продолжительность письменной части экзамена по иностранному языку составит 2 часа, время устного ответа - 15 минут.

В аудиториях за процедурой помимо организаторов следят и 6 общественных наблюдателей.

Участники ГИА-9 смогут пересдать соответствующий учебный предмет в резервные дни, предусмотренные единым расписанием экзаменов - 29 июня.

Результаты экзамена бывшие девятиклассники смогут узнать в своем образовательном учреждении, где были допущены к ГИА или через автоматизированную информационную образовательную систему «Сетевой город. Образование» 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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