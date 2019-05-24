В Салехарде из-за непогоды изменили расписание автобусов

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-24T14:36:11+03:00

Два дня транспорт будет ходить по воскресному расписанию

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В Салехарде автобусы городского общественного транспорта в период 24-25 мая 2019 года действуют по воскресному расписанию. Об этом сообщили в администрации ямальской столицы сегодня, 24 мая. Коррективы внесли в связи с неблагоприятными погодными условиями и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В мэрии приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к временным трудностям.

За сутки в окружной столице выпала двухмесячная норма осадков. На территории города продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Задействовано порядка 50 единиц спецтехники. На помощь дорожной организации АО «Салехарддорстрой» вышли предприниматели. В первую очередь расчищали маршруты движения общественного транспорта, остановочные комплексы, тротуары и пешеходные переходы.

Второй день Приуральский район и окрестности во власти зимы. Особенно досталось Салехарду и Лабытнанги. По мнению главы автономного округа, это испытание сплотило жителей и дорожные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU