2019-05-24T13:37:38+03:00
Общество

Глава Ямала призвал земляков сохранить северных дух в дни транспортного коллапса

Приуральский район и окрестности во власти зимы
Анна Полякова
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Глава Ямала призвал земляков сохранить северных дух в дни транспортного коллапса Фото: из соцсетейГлава Ямала призвал земляков сохранить северных дух в дни транспортного коллапса Фото: из соцсетей
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Губернатор Ямала обратился к жителям региона, чтобы поддержать и приободрить северян в дни бушующей непогоды. На своей страничке в социальной сети «В контакте», от отметил, что второй день Приуральский район и окрестности во власти зимы. Особенно досталось Салехарду и Лабытнанги. По мнению главы автономного округа, это испытание сплотило жителей и дорожные службы.

Губернатор заметил, как люди помогают друг другу и общественному транспорту. На помощь муниципальным службам пришли региональные подрядчики. На линии - вся техника, работники не жалеют себя, чтобы привести города и посёлки в порядок.

«Неприятная ситуация - кто-то уже "переобулся" и не смог выехать на работу, у кого-то отменился авиарейс в отпуск, кому-то пришлось пешком пробираться по снежным заносам, но мы все знаем, что такое межсезонье на Ямале - погода меняется в одночасье. Главное в эти дни — сохранить наш северный дух взаимовыручки», - считает Дмитрий Артюхов.

Отмечается также, что в аккаунтах Администрации Салехарда и Администрации города Лабытнанги - обновляется информация о работе дорожников в городах. В аккаунте Дороги и транспорт Ямала выкладываются данные о работе транспорта и расчистке загородных трасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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