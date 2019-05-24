В Ноябрьске «Волга» врезалась в припаркованную иномарку
В Ноябрьске пострадали два человека во время ДТП на улице Магистральная. Авария произошла 23 мая около 13 часов 48 минут. Как сообщил в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиль ГАЗ врезался в припаркованную «Тойоту».
По предварительным данным, водитель «Волги» не выбрал безопасную скорость. В результате происшествия сам автомобилист и его пассажир получили различные травмы.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы пять человек.
С начала 2019 года в 1947 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 210 травмированы, в их числе 27 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU