2019-05-24T13:17:48+03:00
Происшествия

В Ноябрьске «Волга» врезалась в припаркованную иномарку

Пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля
Анна Полякова
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В Ноябрьске «Волга» врезалась в припаркованную иномарку Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске «Волга» врезалась в припаркованную иномарку Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске пострадали два человека во время ДТП на улице Магистральная. Авария произошла 23 мая около 13 часов 48 минут. Как сообщил в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиль ГАЗ врезался в припаркованную «Тойоту».

По предварительным данным, водитель «Волги» не выбрал безопасную скорость. В результате происшествия сам автомобилист и его пассажир получили различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы пять человек.

С начала 2019 года в 1947 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 210 травмированы, в их числе 27 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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