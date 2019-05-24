Аферистка из Челябинска, представляясь сотрудницей банка, украла у ямальцев полмиллиона

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-24T13:49:23+03:00

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Мошенницей, обманувшей 30 ямальцев, оказалась жительница Челябинска. Прокуратура Ноябрьска утвердила обвинительное заключение в отношении нее. Женщина, представляясь сотрудником банка, на протяжении года (с октября 2017 года по сентябрь 2018 года) похищала деньги с расчетных счетов жителей ЯНАО.

Как рассказали в прокуратуре ЯНАО, злоумышленница, располагая данными банковских карт, с помощью онлайн сервиса банка производила операции по переводу денежных средств.

Она получала сообщение сервиса о направлении код/пароля на привязанный к счету номер мобильного телефона, тут же перезванивала владельцу и, представляясь сотрудником банка, сообщала о попытке хищения средств.

Под предлогом блокировки операции получала код, после ввода которого завершала перевод денежных средств. В результате она похитила почти 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет за совершение тайного хищения чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU