СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-24T12:37:30+03:00

Нелетная погода: аэропорт в Салехарде не принимает и не выпускает Фото: Анна Полякова

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Аэропорт Салехарда временно прекратил приём-выпуск судов. Неожиданный снегопад в конце мая внес коррективы в работу воздушной гавани. Из-за сильного северо-восточного ветра и обильных осадков взлётно-посадочные полосы оказались под снегом. Для их расчистки требуется время.

Для обеспечения безопасности полётов, как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, ограничения будут действовать до 16:00. Ранее сообщалось о приостановке полетов до 14.00. По причине низкой видимости на пути следования до 400 метров задерживались вылеты вертолётов, а также рейсы «Салехард – Тюмень» и «Салехард – Москва».

Накануне, из-за усиления ветра до 20 м/с и снижения видимости, также была приостановлена работа паромной переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Сейчас движение на линии возобновляется. На линию выходят 5 паромов.

ИСТОЧНИК KP.RU