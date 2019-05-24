2019-05-24T11:31:53+03:00
Происшествия

В Муравленко внедорожник смял автомобиль ДПС

Травмы получили три человека, в том числе сотрудник полиции [видео]
Анна Полякова
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В Муравленко внедорожник смял автомобиль ДПС Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Муравленко внедорожник смял автомобиль ДПС Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Муравленко 23 мая случилось массовое ДТП с участие патрульной машины. Авария произошла около 19 часов 40 минут на перекрестке улиц Ленина и Муравленко.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиль «ВАЗ» врезался машину полиции Ford, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. От удара автомобили по инерции задели еще две легковушки. В результате травмы получили три человека, в том числе сотрудник полиции.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы пять человек.

С начала 2019 года в 1947 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 210 травмированы, в их числе 27 детей.

ДТП в Муравленко с участием автомобиля ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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