В Муравленко внедорожник смял автомобиль ДПС

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-24T11:31:53+03:00

Травмы получили три человека, в том числе сотрудник полиции [видео]

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В Муравленко 23 мая случилось массовое ДТП с участие патрульной машины. Авария произошла около 19 часов 40 минут на перекрестке улиц Ленина и Муравленко.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиль «ВАЗ» врезался машину полиции Ford, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. От удара автомобили по инерции задели еще две легковушки. В результате травмы получили три человека, в том числе сотрудник полиции.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы пять человек.

С начала 2019 года в 1947 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 210 травмированы, в их числе 27 детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/710715" frameborder="0"></iframe> ДТП в Муравленко с участием автомобиля ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU