В Муравленко внедорожник смял автомобиль ДПС
В Муравленко 23 мая случилось массовое ДТП с участие патрульной машины. Авария произошла около 19 часов 40 минут на перекрестке улиц Ленина и Муравленко.
Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиль «ВАЗ» врезался машину полиции Ford, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. От удара автомобили по инерции задели еще две легковушки. В результате травмы получили три человека, в том числе сотрудник полиции.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано двенадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы пять человек.
С начала 2019 года в 1947 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 210 травмированы, в их числе 27 детей.
ДТП в Муравленко с участием автомобиля ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU