В Салехарде автоинспекторы и общественник проверили состояние дорог после зимы

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-24T11:09:42+03:00

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В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта, представителями городской администрации проверили состояние улично-дорожной сети после зимнего периода.

Салехардцы обозначили 7 проблемных участков, которые требуют ремонта. Они были указаны на интерактивной карте интернет-сайта дороги-онф.ru в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ». Именно их и обследовала комиссия.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО, за время мероприятия проверяющие выявили также семь нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рейда составлены акты, в адрес обслуживающей организации в настоящее время направлены предписания с установленным сроком исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU