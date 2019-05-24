В Лабытнанги квартирант убил пожилого хозяина жилья
В Лабытнанги будут судить местного жителя за убийство человека. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины.
Тело 68-летнего мужчины с признаками криминальной смерти было обнаружено 18 марта в его же квартире. Накануне происшествия хозяин квартиры распивал алкоголь со своим квартирантом – 47-летним мужчиной. Они поссорились, и во время конфликта гость жестоко избил пожилого мужчину.
Только утром он понял, что избитый им хозяин квартиры не подает признаков жизни. Судебно-медицинское исследование установило, что смерть несчастного наступила от обильной кровопотери из открытых ран головы.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU