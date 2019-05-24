2019-05-24T10:28:26+03:00
Происшествия

В Салехарде судят рецидивиста за изнасилование падчерицы

Рецидивиста заключили под стражу
Анна Полякова
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В Салехарде судят рецидивиста за изнасилование падчерицыВ Салехарде судят рецидивиста за изнасилование падчерицыФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде перед судом предстанет 32-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании падчерицы.

По данным следствия, ночью 15 марта 2019 года пьяный отчим избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, приходящуюся ему падчерицей.

Во время следствия выяснилось, что он ранее уже судим за совершение преступлений против половой свободы личности.

- В быту подсудимый отличается антисоциальными установками и противоправной направленностью поведения, - сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в СУ СКР по ЯНАО.

Суд учел тяжесть совершенного преступления и личность обвиняемого, поэтому удовлетворил ходатайство следователя. В результате рецидивиста заключили под стражу.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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