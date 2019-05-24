В Салехарде судят рецидивиста за изнасилование падчерицы
В Салехарде перед судом предстанет 32-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании падчерицы.
По данным следствия, ночью 15 марта 2019 года пьяный отчим избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, приходящуюся ему падчерицей.
Во время следствия выяснилось, что он ранее уже судим за совершение преступлений против половой свободы личности.
- В быту подсудимый отличается антисоциальными установками и противоправной направленностью поведения, - сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в СУ СКР по ЯНАО.
Суд учел тяжесть совершенного преступления и личность обвиняемого, поэтому удовлетворил ходатайство следователя. В результате рецидивиста заключили под стражу.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU