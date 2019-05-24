Жители Коротчаево поблагодарили врачей за работу

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-24T10:16:29+03:00

Обследованные ямальцы сняли для врачей на память видеоролик

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В отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя – Коротчаево - завершила свою работу мобильная бригада профилактологов. Порядка 170 человек смогли узнать показатели своего здоровья.

- Специалисты окружного центра медицинской профилактики встречаются с жителями Коротчаево уже не в первый раз, поэтому можно в динамике отследить изменения показателей здоровья, - сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Обследованные ямальцы поблагодарили медиков за профессионализм и внимательный подход к каждому человеку, сняв для них на память душевный видеоролик. Книгу благодарностей также пополнили новые записи.

Одна из жительниц микрорайона призналась, что после обследования решила пересмотреть принципы питания и в целом намерена поменять образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU