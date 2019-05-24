Жители Коротчаево поблагодарили врачей за работу
В отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя – Коротчаево - завершила свою работу мобильная бригада профилактологов. Порядка 170 человек смогли узнать показатели своего здоровья.
- Специалисты окружного центра медицинской профилактики встречаются с жителями Коротчаево уже не в первый раз, поэтому можно в динамике отследить изменения показателей здоровья, - сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.
Обследованные ямальцы поблагодарили медиков за профессионализм и внимательный подход к каждому человеку, сняв для них на память душевный видеоролик. Книгу благодарностей также пополнили новые записи.
Одна из жительниц микрорайона призналась, что после обследования решила пересмотреть принципы питания и в целом намерена поменять образ жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU