Пожарные из полыхавшей квартиры на пятом этаже спасли ребенка

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-24T09:56:23+03:00

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В Надыме 23 мая горел пятиэтажный дом по улице Полярная. К месту ЧП сотрудники дежурного караула второй пожарно-спасательной части прибыли через две минуты после вызова. К этому моменту из окна квартиры на первом этаже шёл густой чёрный дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Во время разведки было установлено, что возгорание произошло на кухне в однокомнатной квартире на первом этаже. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, для борьбы с огнем и спасения людей с верхних этажей были сформированы звенья газодымозащитной службы.

С пятого этажа при помощи спасательных устройств были спасены два человека в том числе один ребенок. Медики тут же оказали им первую помощь.

Спасатели сообщают, что в результате пожара огнем уничтожена кухонная мебель на площади пяти квадратных метров. Закопчена по всей площади квартира и частично стены подъезда на первом этаже. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU