В Ноябрьске в школьном вальсе кружились сразу 300 пар

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-24T09:21:26+03:00

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Более 300 пар выпускников кружились в «Школьном вальсе» у городского фонтана 23 мая. Вся площадь была заполнена ноябрянами. Свидетелями зрелищного танцевального флешмоба на аллее стали родители, друзья и педагоги. Ребята под музыку зашли на площадь. После слов приветствия зазвучал вальс.

Старшеклассники закружились в танце. Все ноябряне смогли полюбоваться, как в танце, под звуки знакомой всем поколениям мелодии, одновременно закружились вчерашние школьники.

После этого ребята вместе с ведущим под музыку и радостные крики запустили фонтан. Накануне события специально были проведены профилактические работы по расконсервации местной достопримечательности.

Здесь же на площадке состоялось награждение участников пешеходного квеста «Креатив на ходу», прошедшего в рамках проекта «Территория выпуска 2019».

Завершился праздник веселой дискотекой и фото на память, сообщает администрация Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU