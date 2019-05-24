2019-05-24T09:21:26+03:00
Общество

В Ноябрьске в школьном вальсе кружились сразу 300 пар

Горожане стали свидетелями зрелищного танцевального флешмоба
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске в школьном вальсе кружились сразу 300 пар Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске в школьном вальсе кружились сразу 300 пар Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Более 300 пар выпускников кружились в «Школьном вальсе» у городского фонтана 23 мая. Вся площадь была заполнена ноябрянами. Свидетелями зрелищного танцевального флешмоба на аллее стали родители, друзья и педагоги. Ребята под музыку зашли на площадь. После слов приветствия зазвучал вальс.

Старшеклассники закружились в танце. Все ноябряне смогли полюбоваться, как в танце, под звуки знакомой всем поколениям мелодии, одновременно закружились вчерашние школьники.

После этого ребята вместе с ведущим под музыку и радостные крики запустили фонтан. Накануне события специально были проведены профилактические работы по расконсервации местной достопримечательности.

Здесь же на площадке состоялось награждение участников пешеходного квеста «Креатив на ходу», прошедшего в рамках проекта «Территория выпуска 2019».

Завершился праздник веселой дискотекой и фото на память, сообщает администрация Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В майские праздники абоненты Tele2 ЯНАО посетили 91 страну
На трассе под Ноябрьском сгорел автомобиль
Многодетным пуровчанам в этом году предоставят 53 земельных участка
Школьники Лабытнанги из-за метели в мае остались дома
Майский снегопад накрыл столицу Ямала
Погода на Ямале 24 мая: ожидаются дожди и снегопады
На Ямале подвели итоги региональной сетевой программы «ЮнАрктика»
Участвовать в экологической экспедиции на остров Вилькицкого пожелали 180 добровольцев
В Новом Уренгое судят мошенника, инсценировавшего ДТП для получения страховки
На благоустройство территорий Ямал потратит более двух миллиардов рублей
На Ямале ожидают усиление ветра до 24 метров в секунду
Пуровчанина наказали крупным штрафом за фиктивную прописку иностранцев
Лучшие ямальские проекты по развитию села войдут в госпрограмму
Новоуренгойца будут судить за шутку о заминированном подвале жилого дома
Ямальцы расскажут в соцсетях истории о своих дворах
В Лабытнанги задержали четверых наркодельцов-закладчиков
Автодороге «Надым - Новый Уренгой» грозит подтопление
В Ноябрьске экологические акции набирают обороты
Глава Ямала ответит на вопросы земляков на своей страничке в Инстаграме
Житель Лабытнанги, обидевшись на гостей, едва не убил их трубой
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
На Ямале судят насильника, который всю ночь катал голую жертву по загородным трассам
Замгубернатора проверил готовность Пуровского района к пожароопасному сезону
Мошенник из интернета облапошил жителя Муравленко на 12 тысяч рублей
На Ямале откроется новый асфальтобетонный завод
Обвиняемого в вымогательстве и убийстве ямальца задержали во Франции