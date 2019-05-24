На трассе под Ноябрьском сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-24T09:04:41+03:00

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На автодороге в сторону посёлка Железнодорожников под Ноябрьском 23 мая сгорел автомобиль УАЗ. Сообщение о ЧП днем поступило на центральный пункт пожарной связи города. Полыхала сама машина и трава возле нее.

Известно, что «буханка» загорелась во время движения. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение в кабине автомобиля на площади 4 м2.

- Угрозы распространения огня на строения не было. В результате пожара автомобиль выгорел полностью, огнем также уничтожен участок сухой травы. В результате произошедшего пострадавших и погибших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования автомобиля. Виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU