2019-05-24T08:55:00+03:00
Общество

Многодетным пуровчанам в этом году предоставят 53 земельных участка

Претендующих на наделы в 5 раз больше
Анна Полякова
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Многодетным пуровчанам в этом году предоставят 53 земельных участка Фото: puradm.ruМногодетным пуровчанам в этом году предоставят 53 земельных участка Фото: puradm.ru
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Многодетным семьям Пуровского района на территории муниципалитета планируют предоставить в 2019 году 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и 24 участка для ведения дачного хозяйства. Еще восьми семьям предоставят соцвыплату на приобретение жилья взамен земли.

Сегодня на учете в качестве претендентов на землю стоят 283 многодетных семьи, из них 232 семьи планируют строить жилье, 51 семья хочет заняться садоводством. В 2020 году к предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Пуровского района запланировано 46 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

- Продолжается строительство инженерного обеспечения земельных участков. За последние семь лет в районе предоставили 189 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (в прошлом году - 91 участок), 7 земельных участков под жилыми домами и 15 земельных участков для ведения садоводства, - сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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