2019-05-24T08:21:35+03:00
Общество

Школьники Лабытнанги из-за метели в мае остались дома

Движение общественного транспорта приостановлено
Анна Полякова
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Разбушевавшаяся метель в Лабытнанги 24 мая оставила дома школьников. Как сообщили в управлении образования администрации города, из-за неблагоприятных погодных условий для обучающихся 1-8 классов первой смены занятия отменены.

По информации ЕДДС, в связи с погодными условиями движение общественного транспорта приостановлено.

Как сообщалось ранее, 23 мая в 19.00 движение паромов на переправе «Салехард – Лабытнанги» приостановлено из-за ухудшения погодных условий. Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО передал, что зафиксировано усиление ветра и снижение видимости на маршруте.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» 24 мая 2019 года на территории региона прогнозируются небольшие, местами умеренные садки в виде мокрого снега, дождя.

Ветер ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный и восточный 9-14 м/с, в Тазовском, Пуровском, Красноселькупском районах его порывы могут достигать 13-18 м/с, в Ямальском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах до 19-24 м/с. Температура воздуха днём +1…+6 градусов, местами до +12 градусов.

В связи с погодными условиями возможны обрывы линий электропередач, срыв рекламных щитов, кровли, падение деревьев. Автолюбителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а лучше вовсе воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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