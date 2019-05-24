2019-05-24T06:35:38+03:00
Общество

Майский снегопад накрыл столицу Ямала

Движение паромов на переправе «Салехард – Лабытнанги» приостановлено
Анна Полякова
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Майский снегопад накрыл столицу Ямала Фото: Администрация СалехардаМайский снегопад накрыл столицу Ямала Фото: Администрация Салехарда
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На Салехард обрушилась майская метель. Еще накануне, 23 мая, в 19.00 движение паромов на переправе «Салехард – Лабытнанги» приостановлено из-за ухудшения погодных условий. По данным Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, зафиксировано усиление ветра и снижение видимости на маршруте. Задерживаются утренние авиарейсы из Москвы и Тюмени по погодным условиям Салехарда.

Дорожные службы в столице региона переведены на усиленный режим работы. На круглосуточное патрулирование города выехали многофункциональные комбинированные машины уже вечером 23 мая. Сейчас они оперативно устраняют последствия снегопада. Дорожники работают с 4 часов утра. Задействовано 14 единиц спецтехники. Ведутся работы по расчистке дорожного полотна, обочин и тротуаров.

Водителей просят учесть погодные условия, соблюдать скоростной режим и не оставлять машины вдоль дорог, на обочинах во время предстоящей уборки улично-дорожной сети. По прогнозам синоптиков сегодня на территории города осадки в виде мокрого дождя и снега. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура днём +1,+3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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