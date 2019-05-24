2019-05-24T05:28:06+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 мая: ожидаются дожди и снегопады

Температура воздуха -3 ... +14 градусов
Анна Полякова
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В пятницу, 24 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -3 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер северный 13 с порывами до 25 м/с.

В Ноябрьске +13 градусов, пасмурно, во второй половине дня ожидается дождь, ветер южный 12 с порывами до 21 м/с.

В Новом Уренгое +7 градусов, пасмурно, утром и вечером - дожди, ветер юго-восточный 11-15 м/с.

В Надыме +7 градуса, пасмурно, дождь, ветер южный 7 м/с.

В Губкинском +13 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер юго-восточный 9 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, переменная облачность, периодически - дождь, ветер юго-восточный 9 - 18 м/с.

В Муравленко +11 градусов, пасмурно, дождь, южный ветер 10 с порывами до 17 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, во снегопад, ветер северный 13 с порывами до 25 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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