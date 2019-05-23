2019-05-23T16:21:35+03:00
Общество

На Ямале подвели итоги региональной сетевой программы «ЮнАрктика»

Лучшими стали школьники из Нового Уренгоя
Анна Полякова
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На Ямале подвели итоги региональной сетевой программы «ЮнАрктика» Фото: правительство ЯНАОНа Ямале подвели итоги региональной сетевой программы «ЮнАрктика» Фото: правительство ЯНАО
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Класс-команда «Молодая гвардия» школы имени Героя РФ В.И. Шарпатова из Нового Уренгоя признана лучшей участницей региональной сетевой программы «ЮнАрктика» в сезоне 2018-2019 годов.

В этом году в проекте «ЮнАрктика» участвовали 169 класс-команд (3 549 человек) – это примерно 65% от общего числа восьмиклассников. Почти весь учебный год команды соревновались в творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях патриотической направленности.

Проект стартовал в ноябре – с конкурса визиток. Потом прошла интеллектуальная онлайн-игра по теме «Государственные символы России», далее – конкурсы на лучший макет мемориала славы городов-героев и городов воинской славы. Также участники соревновались за звание лучшего в инсценированной патриотической песне «Патриоты России» и писали посты, приуроченные ко дню героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню Победы.

В апреле состоялся интеллектуальный поединок, в режиме онлайн три с половиной тысячи ямальских школьников соревновались в области знаний памятных дат военной истории Отечества. До мая юные ямальцы показывали физическую подготовленность в зимнем фестивале ГТО.

В новый сезон включено новое мероприятие – единая добровольческая акция «День птиц».

Закрытие сезона в муниципалитетах прошло в мае. Многие участники проекта пожелали вступить во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Торжественное награждение запланировано на сентябрь. А в ноябре победители отправятся в культурно-образовательную поездку по Золотому кольцу России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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