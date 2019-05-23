2019-05-23T16:25:14+03:00
Общество

Участвовать в экологической экспедиции на остров Вилькицкого пожелали 180 добровольцев

«Генеральная уборка» состоится с 10 июля по 10 августа
Анна Полякова
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Участвовать в экологической экспедиции на остров Вилькицкого пожелали 180 добровольцев Фото: правительство ЯНАОУчаствовать в экологической экспедиции на остров Вилькицкого пожелали 180 добровольцев Фото: правительство ЯНАО
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180 неравнодушных и отважных добровольцев подали заявки на участие в экологической экспедиции по восстановлению экологического баланса острова Вилькицкого.

В течение двух недель в межрегиональную общественную экосоциологическую организацию «Зелёная Арктика» заявки поступали из самых разных уголков России и не только. Среди добровольцев есть представители Израиля, Молдовы, Германии, Болгарии, Казахстана и Марокко. Это российские соотечественники, проживающие за рубежом.

«Генеральная уборка» на острове Вилькицкого состоится с 10 июля по 10 августа. Экологическая экспедиция проводится с 2017 года. За два коротких лета волонтёры очистили территорию площадью 32 га, собрали 135 тонн металлолома. Общий объём металлолома, который необходимо вывезти, – 802 тонны.

Как рассказал председатель «Зелёной Арктики» Евгений Рожковский, для прохождения регистрации участникам заявочной кампании необходимо было ответить на 33 вопроса. Итоги теста подведут в течение недели.

С претендентами, набравшими наибольшее количество баллов, проведут дистанционное анкетирование и пригласят на очный этап с 5 по 10 июля на Полярном Урале, где уже окончательно будет сформирован отряд волонтёров для участия в экспедиции, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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