2019-05-23T15:44:05+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое судят мошенника, инсценировавшего ДТП для получения страховки

Обман был вскрыт после просмотра записи систем видеонаблюдения
Анна Полякова
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Жителя Нового Уренгоя судят за мошенничество в сфере автострахования. Известно, что водитель предоставил в страховую компанию заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, чтобы получить страховку.

Осенью 2018 года, не имея полиса ОСАГО, по своей вине совершил ДТП. В результате его автомобиль получил механические повреждения.

Мужчина оформил страховой полис на уже поврежденный автомобиль, после этого для получения страховых выплат в марте 2019 года заполнил европротокол, в котором указал о повреждении автомобиля в результате ДТП, произошедшего 3 марта 2019 года.

Заполненный протокол был представлен им в страховую компанию, в качестве компенсации ему выплачено свыше 53 тыс. рублей.

Однако у страховой компании возникли сомнения, и обман был вскрыт. После просмотра записи систем видеонаблюдения стало ясно, что фактически автомобиль со 2 марта 2019 года находился на стоянке без движения и уже имел повреждения.

В ходе расследования уголовного дела ущерб обвиняемым погашен в добровольном порядке.

Тем не менее, уголовное дело ушло в суд. За совершение преступления автолюбителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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