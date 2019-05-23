На благоустройство территорий Ямал потратит более двух миллиардов рублей
По информации департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
За короткое полярное лето в 2019 году на Ямале благоустроят 96 общественных и 362 дворовых территории в 48 населённых пунктах. Окружной бюджет на это выделил более 2 млрд рублей, свои средства вложат и муниципалитеты.
Активная фаза работ в городах и посёлках Ямала началась, сообщили в правительстве ЯНАО.
Подрядные организации приступили к расчистке и планировке территорий, отсыпке, формированию земельных участков под укладку асфальтового покрытия, закупке материалов и оборудования.
Так, в Лабытнанги начинаются работы по благоустройству сквера на ул. Дзержинского. Центр композиции составляет «пешеходный» плоскостной динамический, светомузыкальный фонтан.
Напомним, по поручению губернатора арктического региона Дмитрия Артюхова все работы по благоустройству в муниципалитетах Ямала должны быть завершены до 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU