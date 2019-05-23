2019-05-23T15:19:32+03:00
Общество

На благоустройство территорий Ямал потратит более двух миллиардов рублей

Все работы должны быть завершены до 1 октября
Анна Полякова
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На благоустройство территорий Ямал потратит более двух миллиардов рублей Фото: yanao.ruНа благоустройство территорий Ямал потратит более двух миллиардов рублей Фото: yanao.ru
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По информации департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

За короткое полярное лето в 2019 году на Ямале благоустроят 96 общественных и 362 дворовых территории в 48 населённых пунктах. Окружной бюджет на это выделил более 2 млрд рублей, свои средства вложат и муниципалитеты.

Активная фаза работ в городах и посёлках Ямала началась, сообщили в правительстве ЯНАО.

Подрядные организации приступили к расчистке и планировке территорий, отсыпке, формированию земельных участков под укладку асфальтового покрытия, закупке материалов и оборудования.

Так, в Лабытнанги начинаются работы по благоустройству сквера на ул. Дзержинского. Центр композиции составляет «пешеходный» плоскостной динамический, светомузыкальный фонтан.

Напомним, по поручению губернатора арктического региона Дмитрия Артюхова все работы по благоустройству в муниципалитетах Ямала должны быть завершены до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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