СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-23T14:59:30+03:00

На Ямале ожидают усиление ветра до 24 метров в секунду Фото: 89.mchs.gov.ru

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Синоптики прогнозируют сильный ветер на Ямале, который будет бушевать 24 мая. В отдельных районах его порывы могут достигать 19-24 м/сек.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период и воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

- Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, - обратились сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО к северянам.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции, рекламные щиты, возможное падение деревьев

ИСТОЧНИК KP.RU