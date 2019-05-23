На Ямале ожидают усиление ветра до 24 метров в секунду
Синоптики прогнозируют сильный ветер на Ямале, который будет бушевать 24 мая. В отдельных районах его порывы могут достигать 19-24 м/сек.
Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период и воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.
- Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, - обратились сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО к северянам.
Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции, рекламные щиты, возможное падение деревьев
ИСТОЧНИК KP.RU