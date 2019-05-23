Пуровчанина наказали крупным штрафом за фиктивную прописку иностранцев

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-23T14:50:45+03:00

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Жителя Тарко-Сале Пуровского района осудили за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Ямалец зарегистрировал в своем жилище двух мигрантов, однако в данном жилом помещении зарубежные гости не проживали. Кроме того, даже намерения им предоставить его для проживания у собственника не имелось.

От каждого из зарегистрированных хозяин получил по 1 500 рублей. Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил предприимчивому таркосалинцу наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Одновременно с этим суд удовлетворил гражданский иск прокурора района о признании сделок между ямальцем и иностранцами недействительными. С осужденного в доход Российской Федерации взыскано 3 тысячи рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU