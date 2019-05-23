2019-05-23T14:29:31+03:00
Экономика

Лучшие ямальские проекты по развитию села войдут в госпрограмму

Профильный департамент уже приступил к сбору предложений северян
Анна Полякова
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Лучшие ямальские проекты по развитию села войдут в госпрограмму Фото: yanao.ruЛучшие ямальские проекты по развитию села войдут в госпрограмму Фото: yanao.ru
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Ямальские проекты могут войти в госпрограмму комплексного развития сельских территорий, разработанную Минсельхозом РФ. Она рассчитана до 2025 года и частично включает мероприятия федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», которая реализуется в стране с 2014 года, а с 2007 года была известна как «Социальное развитие села».

В четверг, 23 мая, новый проект Минсельхоза обсуждался на заседании Заксобрания округа. Его представил директор департамента АПК Виктор Югай.

Он рассказал, что министерство будет отбирать региональные проекты на конкурсной основе и выделять на них финансирование. Пока критерии не установлены. Как только они появятся, будет возможно конкретизировать мероприятия, наиболее актуальные для Ямала.

- Мы считаем, что эти критерии должны обязательно учитывать специфику регионов Крайнего Севера, наши климатические особенности, сложную транспортную схему. Эту тему необходимо продвигать на федеральном уровне, поскольку направления новой программы очень интересны для Ямала, и мы сможем предложить много полезных проектов, - обратился к парламентариям Виктор Югай.

Профильный департамент уже приступил к сбору предложений на Ямале. Например, сельские жители более всего заинтересованы в строительстве жилья и дорог, в новых рабочих местах. В числе предложений также – строительство модульных домов культуры, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство посёлков, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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