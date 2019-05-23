Новоуренгойца будут судить за шутку о заминированном подвале жилого дома
«Юморист» из Нового Уренгоя ждет суда. На него завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Первого апреля 2019 года пьяный мужчина позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть полиции и сообщил о минировании подвального помещения многоквартирного жилого дома.
На место тут же выехали правоохранительные органы и экстренные службы. Пришлось срочно эвакуировать жильцов дома и обследовать помещения, а также прилегающую территорию. Взрывные устройства не обнаружены.
Прокуратура города предъявила к обвиняемому иск на сумму свыше 12 тыс. рублей в интересах Российской Федерации. Эта сумма соответствует вреду, причиненному организацией экстренных мероприятий.
Как сообщили в прокуратура ЯНАО, за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, ограничения свободы либо принудительных работ на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU