2019-05-23T13:55:09+03:00
Происшествия

Новоуренгойца будут судить за шутку о заминированном подвале жилого дома

Наказанием за это может стать ограничение свободы
Анна Полякова
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«Юморист» из Нового Уренгоя ждет суда. На него завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Первого апреля 2019 года пьяный мужчина позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть полиции и сообщил о минировании подвального помещения многоквартирного жилого дома.

На место тут же выехали правоохранительные органы и экстренные службы. Пришлось срочно эвакуировать жильцов дома и обследовать помещения, а также прилегающую территорию. Взрывные устройства не обнаружены.

Прокуратура города предъявила к обвиняемому иск на сумму свыше 12 тыс. рублей в интересах Российской Федерации. Эта сумма соответствует вреду, причиненному организацией экстренных мероприятий.

Как сообщили в прокуратура ЯНАО, за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, ограничения свободы либо принудительных работ на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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