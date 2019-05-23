СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-23T13:26:02+03:00

Ямальцы расскажут в соцсетях истории о своих дворах Фото: yanao.ru

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Молодёжное правительство Ямала запустило новый медиапроект под названием «А у нас во дворе». Жители региона могут рассказать интересные истории о городах и сёлах округа. Программа посвящена лицам, внесшим значительный вклад в развитие округа, сообщает правительство ЯНАО.

Реализация медийного проекта проходит по принципу «Сторителлинг 360». Главная цель мероприятия заключается в том, чтобы жители округа узнали о том, как проходит благоустройство в различных населенных пунктах ЯНАО.

В соцсетях будут публиковаться интересные рассказы о соседях, ямальцах, а также сельской и городской средах. Организаторы приглашают всех желающих принять участие медийном мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU