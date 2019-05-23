Ямальцы расскажут в соцсетях истории о своих дворах
Молодёжное правительство Ямала запустило новый медиапроект под названием «А у нас во дворе». Жители региона могут рассказать интересные истории о городах и сёлах округа. Программа посвящена лицам, внесшим значительный вклад в развитие округа, сообщает правительство ЯНАО.
Реализация медийного проекта проходит по принципу «Сторителлинг 360». Главная цель мероприятия заключается в том, чтобы жители округа узнали о том, как проходит благоустройство в различных населенных пунктах ЯНАО.
В соцсетях будут публиковаться интересные рассказы о соседях, ямальцах, а также сельской и городской средах. Организаторы приглашают всех желающих принять участие медийном мероприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU