В Лабытнанги задержали четверых наркодельцов-закладчиков

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-23T13:15:35+03:00

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На Ямале задержали четверых местных жителей, промышлявших наркоторговлей Лабытнанги и Салехарде. Их заключили под стражу.

Предприимчивая компания с ноября 2018 года по февраль 2019 года занималась «закладками» по различным адресам. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также в ходе проведения обысков из незаконного оборота изъято более 500 граммов наркотических средств, среди которых, согласно заключению эксперта, установлены наркотики растительного и синтетического происхождения.

На весь «квартет» возбудили многоэпизодное уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере», а также «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в крупном и особо крупном размерах».

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU